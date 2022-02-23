الأربعاء 23-02-2022
الوكيل الاخباري

الخرابشة يتوقع أن تراكم الكهرباء الوطنية مزيدا من الخسائر

الوصاية الهاشمية: قرن في مقارعة الأخطار حفاظا على المقدسات

كريشان: لجنة تحقيق في إحالة ضباط بالجمارك إلى التقاعد

الأردنيون دفعوا فواتير بقيمة 863 مليون دينار الكترونيا الشهر الماضي

أسعار الذهب محليا

القطاع الصناعي: قادورن على توظيف نصف العاطلين عن العمل بشروط

وزير التربية: خطة الوزارة تتضمن استحداث 10 مدارس سنويا

الشبول: إجراءات تخفيفية جديدة متعلقة بالتباعد الاجتماعي قريبا

معالجة وتخزّين 5 آلاف طن من النفايات الخطرة سنوياً في الأردن

زراعة كفرنجة: لا إصابات جديدة بمرض الطاعون في الثروة الحيوانية

الأربعاء، 23-02-2022 10:15 ص

حادث غريب يودي بحياة ملكة جمال أمريكية عن 27 عاما

image (4)


الوكيل الإخباري - تعرضت ملكة جمال مدينة ألاباما الأمريكية زوي سوزو بيثيلز لحادث غريب، دخلت على إثره في غيبوبة لمدة 8 أيام وبعدها فارقت الحياة عن عمر ناهز الـ27 عاماً.

ولم تفصح عائلة زوي عن ماهية الحادث الذي تعرضت له في مدينة ميامي، واكتفت بكتابة منشور على انستغرام قالت فيه: "تُوفيت ابنتنا زوي يوم الجمعة 18 فبراير إثر إصابتها البالغة. لمست زوي قلوبنا وكانت إنسانة محبة وطيبة للغاية، كانت ملكة جمال ألاباما، نطلب منكم الصلاة لأجلها، ومنحنا الخصوصية في هذا الوقت العصيب"

اضافة اعلان

 

وختمت العائلة حديثها بالقول: "نشكر الجميع على الكلمات التي أظهرت الحب تجاه زوي، وإلى من يريد إظهار الحب والاهتمام أكثر يمكنه التبرع للمساعدة بدفع التكاليف التي تكبدها علاج الراحلة في المستشفى إضافة إلى تكاليف الدفن".

 

وأنشأت العائلة حساب خاص على "GoFundMe" لجمع مبلغ 500 ألف دولار، وقد تم جمع 40 ألف دولار حتى الآن.

وكانت زوي دخلت في غيبوبة منذ حوالي الأسبوع، وتضررت منطقة الدماغ لديها، بعد تعرضها لحادث غريب، حيث صرحت العائلة مؤكدة أن الموقف كان مفاجئاً وغريباً للغاية، وأنه سيصيب كثيراً من محبيها بالصدمة.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1844596-2076790557

أمريكا.. شركة ناشئة تستخدم تقنية من الفضاء لإنتاج اللحوم

image (5)

شاهد..اندلاع حريق مهول بمجمع سكني في ألمانيا

الشرطة-الهولندية

شاهد..اعتقال محتجز رهينة في متجر أبل بأمستردام

45aa87d5-32df-45ac-9d65-28e60a237dbf_16x9_1200x676

شاهد: أغلى قصر في العالم يباع في مزاد علني بعد إفلاس مالكه

602261ee4c59b7478d3969ca

نيازك من المريخ والفضاء الخارجي للبيع في مزاد لدار كريستيز - صور

اسماء اولاد بحرف الذال ومعانيها 2022

أسماء أولاد بحرف الذال ومعانيها