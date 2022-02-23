حادث غريب يودي بحياة ملكة جمال أمريكية عن 27 عاما

الوكيل الإخباري - تعرضت ملكة جمال مدينة ألاباما الأمريكية زوي سوزو بيثيلز لحادث غريب، دخلت على إثره في غيبوبة لمدة 8 أيام وبعدها فارقت الحياة عن عمر ناهز الـ27 عاماً.



ولم تفصح عائلة زوي عن ماهية الحادث الذي تعرضت له في مدينة ميامي، واكتفت بكتابة منشور على انستغرام قالت فيه: "تُوفيت ابنتنا زوي يوم الجمعة 18 فبراير إثر إصابتها البالغة. لمست زوي قلوبنا وكانت إنسانة محبة وطيبة للغاية، كانت ملكة جمال ألاباما، نطلب منكم الصلاة لأجلها، ومنحنا الخصوصية في هذا الوقت العصيب"

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وختمت العائلة حديثها بالقول: "نشكر الجميع على الكلمات التي أظهرت الحب تجاه زوي، وإلى من يريد إظهار الحب والاهتمام أكثر يمكنه التبرع للمساعدة بدفع التكاليف التي تكبدها علاج الراحلة في المستشفى إضافة إلى تكاليف الدفن".

وأنشأت العائلة حساب خاص على "GoFundMe" لجمع مبلغ 500 ألف دولار، وقد تم جمع 40 ألف دولار حتى الآن.





وكانت زوي دخلت في غيبوبة منذ حوالي الأسبوع، وتضررت منطقة الدماغ لديها، بعد تعرضها لحادث غريب، حيث صرحت العائلة مؤكدة أن الموقف كان مفاجئاً وغريباً للغاية، وأنه سيصيب كثيراً من محبيها بالصدمة.





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