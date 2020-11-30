اكتشاف أنواع من الدبابير تشكل خطورة على الطيران - صور

الوكيل الاخباري - الدبور هو احد انواع الحشرات التي تتشابه مع حشرات مثيلة كالنمل و النحل، و قد يخطئ البعض في شكل الدبور وقد يظن انه احد الحشرات السابق ذكرها، ولكن في الواقع انه على الرغم من انه من نفس عائلة النحل الا انه من رتبة فرعية تختلف عن النحل فهي كثيرة و متنوعة فمنهم القصير و الصغير و منهم ما قد يصل طوله الى حوالي 30 ملم .

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و حسب ما ورد في صحيفة " نيويورك بوست" ، فإن هناك دبور يسمى Keyhole wasps يعيش في المنطقة الاستوائية من أنواع الدبابير التي قد تمثل خطورة على الطيران في تلك المنطقة وقد تتسبب في تحطم الطائرات بسبب مرورها من ذلك المكان و إقتراب تلك الدبابير منها و تكوين الأعشاش بها، فقد وصف أحد علماء الأحياء تلك الدبابير بالخطر الذي قد يهدد حياة مئات الأشخاص .



قال عالم أحياء أنه في المنطقة الاستوائية تكثر الحشرات الطائرة منها و الزاحفة ، و قد اكتشف بعض العلماء نوع من الدبابير يقوم ببناء اعشاشه في أماكن قد تشكل خطورة على حياة البعض ، و تكمن خطورتها في قدرتها على تكوين أعشاشها في اماكن صغيرة مثل الثقوب بين الصخور و في ثقوب الابواب و على الاسطح و بين محركات الطائرات في الجو .



يؤكد العالم ان تلك الحشرات بالأخص لا يمكن الإستهانة بها و خاصة بعد أن اكتشفةا قدرتها التحليق و الوصول إلى أسطح الطائرات في الجو و منها يمكن ان تكون أعشاشا في ثقوب المحركات تتسبب في صدأ الحديد و سقوط الطائرة في وقت ما ، و يحذر العالم من عدم الاإلتفات لتلك الظاهرة و التصدي لها بشكل سريع و ملاحقة تلك الحشرة في المكان حتى لا ينتج عن تجاهلها حوادث طيران .















المصدر : صدى البلد











