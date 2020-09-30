الأضخم في العالم.. اليابان تصنع روبوتا عملاقا بطول 18 مترا - شاهد

الوكيل الاخباري – خضع روبوت عملاق استمد شكله من شخصية مشهورة من سلسلة رسوم متحركة شهيرة للاختبار في مدينة يوكوهاما اليابانية.

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يشبه الروبوت العملاق شخصية كرتونية بثت في مسلسل الأطفال "Mobile Suit Gundam"، وهو مسلسل تلفزيوني شهير بث في أواخر السبعينيات.



وظهر الروبوت وهو يمشي وينخفض ويقوم بحركات معقدة جدا بالنسبة لحجمه الهائل، والتي أتت ضمن اختبارات طبقتها الشركة المصنعة على الإنسان العملاق.



ويبلغ ارتفاع الروبوت، بحسب "سي إن إن" الذي بدأ العمل عليه منذ عام 2014، ما يقرب من 60 قدمًا (18.29 مترا) ويزن حوالي 24 طنا.



وصنع الروبوت من أكثر من 200 قطعة صنعت من خليط من الفولاذ والبلاستيك المقوى بألياف الكربون، بحسب الشركة.



وكان من المقرر أن يتم عرض الروبوت العملاق في حديقة "Gundam Factory Yokohama"، وهو معلم جذب سياحي جديد، حيث سيسمح للمعجبين من الاقتراب منه والتعرف على كيفية إنشائه.



وقررت السلطات تأجيل الافتتاح، الذي كان مقررا بشهر أكتوبر/ تشرين الثاني من عام 2020، بسبب جائحة تفشي فيروس كورونا في العالم دعت السلطات لاتخاذ قرار التأجيل لفترة أطول من المتوقع، حرصا على الصحة العامة للمواطنين.

المصدر : سبوتنك







