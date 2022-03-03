الخميس 03-03-2022
الوكيل الاخباري

حالة الطرق حتى الـ 3:00 عصرا - أسماء

20 مليار دولار خسائر روسيا يوميا جراء غزو أوكرانيا

رئيس وزراء اسبق: بهذه الطريقة نوفر فرص عمل ونقضي على البطالة

الحكومة تبحث للكفاءات الأردنية فرص عمل في دولة الكويت

توضيح آلية شمول مشتركي أنظمة الطاقة الشمسية بالتعرفة الكهربائية المدعومة

بالفيديو .. أمطار آذار تهطل على العاصمة عمّان

التعليم العالي تعلن عن توقف مبرمج لخدماتها الإلكترونية

الأردن ودول عربية تصوّت ضد روسيا بالأمم المتحدة -أسماء

الرئيس الأوكراني: مقتل 9 آلاف جندي روسي خلال أسبوع

إطلاق برنامج الشراكة المؤسسية بين الأردن والمانيا

الخميس، 03-03-2022 01:21 م

الحقائق تتكشف حول فيديو سقوط مظلي روسي بمنطقة سكنية في أوكرانيا

NnI4w


الوكيل الإخباري - في ظلّ المعارك المحتدمة بين الجيش الروسي والقوات الأوكرانية، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه يُظهر سقوط مظليّ روسي في منطقة سكنيّة في أوكرانيا. 

اضافة اعلان

 

إلا أن هذا الفيديو مصوّر في الحقيقة في وقت سابق في البرازيل، بحسب ما كشفت خدمة تقصي الحقائق التابعة لوكالة فرانس برس. 

ويظهر في الفيديو المصوّر من نافذة مظلّي يهبط بمحاذاة مبنى، ويبدو أن مظلّته علقت بشيء، وفي الشارع بعض الأشخاص يهرعون إلى المبنى.

 

وجاء في التعليقات المرافقة "مظلّي روسي سقط في منطقة سكنيّة، اجتمع سكّان الحيّ وقبضوا عليه".

وأرشد التفتيش عنه على محرّكات البحث أنه منشور على مواقع وحسابات على مواقع التواصل منها هذا الفيديو المنشور في تموز 2021، ما يقطع بأن الفيديو لا شأن له بالغزو الروسيّ لأوكرانيا.

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (8)

بريطانيا..آرني حيوان أليف ينقذ 84 من الحيوانات الأليفة بتبرعه بالدم

127-58e63351-cb68-49c4-959c-431eeb15bea7

غرق سفينة تحمل 4 آلاف سيارة قبالة سواحل البرتغال

11-10-21-294173521

الأميرة ديانا تخطف القلوب مجدداً بنظرة جانبية - صور

SWVxjFBhZ8kq7hWWpw2VmD

بدء عملية إنقاذ حطام سفينة خشبية عمرها 160 عاما بالصين

image (5)

مصري يسحب مترو الأنفاق بذراعيه ويدخل غينيس كأقوى رجل في العالم - صور

العقال-في-المنام

السعودية.. السجن و20 جلدة لشخص ضرب موظفاً بالعقال