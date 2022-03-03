الحقائق تتكشف حول فيديو سقوط مظلي روسي بمنطقة سكنية في أوكرانيا

الوكيل الإخباري - في ظلّ المعارك المحتدمة بين الجيش الروسي والقوات الأوكرانية، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه يُظهر سقوط مظليّ روسي في منطقة سكنيّة في أوكرانيا.

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إلا أن هذا الفيديو مصوّر في الحقيقة في وقت سابق في البرازيل، بحسب ما كشفت خدمة تقصي الحقائق التابعة لوكالة فرانس برس.



ويظهر في الفيديو المصوّر من نافذة مظلّي يهبط بمحاذاة مبنى، ويبدو أن مظلّته علقت بشيء، وفي الشارع بعض الأشخاص يهرعون إلى المبنى.

وجاء في التعليقات المرافقة "مظلّي روسي سقط في منطقة سكنيّة، اجتمع سكّان الحيّ وقبضوا عليه".



وأرشد التفتيش عنه على محرّكات البحث أنه منشور على مواقع وحسابات على مواقع التواصل منها هذا الفيديو المنشور في تموز 2021، ما يقطع بأن الفيديو لا شأن له بالغزو الروسيّ لأوكرانيا.

لبنان 24

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