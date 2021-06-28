الحيوانات الأليفة وفوائد تربيتها

الوكيل الإخباري - الحيوان الأليف هو الحيوان الذي يحتفظ به الإنسان كنوع من الرفقة والتّسلية، ويعود تاريخ الاحتفاظ بالحيوانات الأليفة إلى عصور ما قبل التّاريخ، ويُعتقد أنّ الكلب كان أول حيوان استأنسه الإنسان.

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أنواع الحيوانات الأليفة :

1 - القطط : تعتبر القطط الصغيرة من أكثر الحيوانات الأليفة والمفضّلة للكثير من الناس خاصة عند الأطفال، وفي حال تربية القطط يفضّل العناية والاهتمام بها من خلال الحرص على نظافتها، وإجراء الفحوصات البيطرية، والتحصينات الخاصة بالقطط، ويؤخذ بعين الاعتبار إلى ضرورة العمل على اقتناء قط مناسب لعمر الأطفال.

2- الجراء: تمتاز الجراء بأنّها حيوانات أليفة ومحبوبة أكثر من غيرها، إلى جانب كونها أكثر كلاسيكية للأطفال، كما تمتاز بسرعتها، وبفكيها القويين، وبامتلاكها القدرة على تتبّع الفريسة، والقدرة على الصيد، وحراسة الأماكن، وفي حال اقتناء كلب ما ينبغي أن يكون مريحاً، ويحب الناس، وغير مرعب للأطفال.

3- الأسماك : يوجد الكثير ممّن يقومون بتربية الأسماك على اعتبارها من الحيوانات الأليفة، وذلك من خلال وضعها في أحواض مائية، والعناية بها،ويشار إلى أنّ الأسماك الذهبية هي الأسماك الأكثر شعبية واختياراً لهذا الغرض.

فوائد تربية الحيوانات الأليفة

تساعد تربية الحيوانات الأليفة على علاج بعض الأمراض وذلك كالآتي:

1 - تحسين مزاج الأشخاص، وزيادة التفاعل الاجتماعيّ خاصة للأشخاص الذين يعانون من الخرف، وذلك لأنّ نسبة الاكتئاب تزيد عندهم، إذ إنّ الحيوانات الأليفة تقلّل مشاعر الحزن والقلق، وتزيد النشاط البدنيّ، وترفع نسبة المشاعر الإيجابية. 2 2 - خفض نسبة المشاكل السلوكيّة للأفراد، وذلك وفقاً لدراسة أجراها علماء النفس عام 2008.

3 - تعمل الحيوانات الأليفة على خفض مستويات ضغط الدم.

4- ملاحظة: يفضّل التعامل مع الحيوانات الأليفة المدرّبة تدريباً جيداً، وذلك من أجل ضمان السلامة لجميع الأفراد.

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