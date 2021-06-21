الحشرات .. اهميتها وفوائدها

الوكيل الإخباري - رغم ان الحشرات تسبب للإنسان اضرار كثيرة ومضايقات متعددة, لكن تعتبر ضرورية وذات اهمية بالغة للإنسان وذلك لأنها تعمل على الحفاظ على توازن الطبيعة، فكثير من الطيور والاسماك والحيوانات تعتمد عليها في غذائها ولولاها لهلكت كثير من الطيور والحيوانات الصغيرة التي يحتاجها الانسان.

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الحشرات النّافعة

تؤدي الكثير من الحشرات أدواراً مهمّة وحيوية لحياة البشر، ومن الأمثلة على تلك الأدوار:

1- تلقيح النّباتات الزّهريّة: تتغذّى الكثير من الحشرات ومنها النّمل، والفراشات، والنّحل، والدّبابير على حبوب اللّقاح ورحيق الأزهار، وأثناء ذلك تنقل حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى، ممّا يساعد على تلقيح النّباتات وزيادة أعدادها.

2- إنتاج بعض المواد المفيدة: من هذه الموادّ الحرير الذي تنتجه دودة القز، والعسل والشّمع اللذين ينتجهما النّحل.

3- علاج بعض الحالات المرضيّة: يمكن استخدام يرقات بعض الحشرات، مثل يرقة النغفة لعلاج الجروح لتجنّب الإصابة بالغرغرينا؛ وذلك لأنّها تتغذى على اللحم الميت.

4- الصّيد: يستخدم بعض الصيادين يرقات الحشرات كطُعم للصيد.

5- مصدر للغذاء: في حين ينظر البعض لتناول الحشرات كنوع من المحرّمات، توجد الكثير من الشّعوب التي تتناول بعض أنواع الحشرات كمصدر للبروتين.

6- تدوير المواد البيولوجيّة: تتغذّى بعض الحشرات مثل الخنافس على الحيوانات الميتة والأشجار المتساقطة، وتُدعى هذه الحشرات بالقمامة، وتعيد تدوير المواد العضويّة إلى أشكال تستفيد منها الكائنات الحيّة الأخرى.

7- الحد من تكاثر الحشرات الضّارة: توجد المئات من أنواع الحشرات التي تتغذى على حشرات ضارة أو على بيوضها، ممّا يقلل من أعدادها في البيئة، ومن الأمثلة عليها نوع من الدّبابير التي تتغذى على الجراد وتحدّ من أعداده، وبذلك تقل الحاجة لإستخدام المبيدات الحشريّة التي لا تميّز بين الحشرات الضّارة والمفيدة، فتقضي على النّوعين معاً.

8- حشرات نافعة تختص بالتربة وتعمل على تحسينها ورفع خصوبتها وتهويتها، وتنقيتها من النفايات والميكروبات.

9- الحشرة القشرية Laccifer المفرزة لمادة الشيلاك shellac الهامة في صناعة البويات والورنيش المستعملة في تلميع الأخشاب والمعادن.

10-بعض أنواع الحشرات تتغذى على الحشائش الضارة herbivorous insects التي تنافس المحاصيل الزراعية.

11- تسبب بعض الحشرات أورماً galls للنباتات، وتستخرج من هذه الأورام مواد ذات أهمية طبية وبعض الأحبار.

12- خرجت العديد من الأبحاث الدولية والمحلية تؤكد على فعالية بعض المواد المستخرجة من الحشرات بعينها في علاج بعض الأمراض وكذلك استخدام بعض المواد المستخلصة منها في صناعة الادوية، بل أمكن استخراج مضادات حيوية منها فمثلاً هناك نوع من الخنافس لديها مادة تساعد على علاج سرطان البنكرياس والعناكب أيضا يستخرج منها علاج للذبحة الصدرية وفي لعاب النمل مواد تساعد على تنشيط الدورة الدموية وذبابة الفاكهة تحوي الكثير من الأسرار التي ستؤخر بالشيخوخة.

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