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الخميس، 03-02-2022 10:27 ص

الديدان المفترسة تغزو اوروبا وافريقيا

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الوكيل الإخباري - كشف فريق دولي بقيادة البروفيسور جان لو جوستين، من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس ” ISYEB”، عن نوعين جديدين من الديدان المفلطحة ذات رأس المطرقة.

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تتمثل إحدى نتائج العولمة في الانتشار غير المقصود للأنواع النباتية والحيوانية الغازية، إذ غزت الديدان البرية العالم بأسره بشكل أساسي عن طريق تجارة النباتات.

 

وأظهرت هذه الدراسة التي تعد الأولى لهذه الأنواع، من خلال مقال نُشر في مجلة Open Access Journal PeerJ، أن هذه الديدان المفلطحة البرية تعد مفترسة بالنسبة لحيوانات التربة، بما في ذلك ديدان الأرض والرخويات والقواقع، حيث تشكل تهديدا للتنوع البيولوجي للتربة والبيئة عندما يتم إدخالها في بيئة جديدة.

وأظهرت التحليلات الجينية، بما في ذلك الانقسام الجيني أن هذه الأنواع كانت المجموعة الشقيقة لجميع الديدان المفلطحة ذات رأس المطرقة الأخرى، الفصيلة الفرعية بايباليناي، وبالتالي فهي ذات أهمية خاصة لفهم تطور هذه الديدان، ويمكن أن يكون أصلها مدغشقر، حيث كان من الممكن أن يتم إحضارها عن غير قصد إلى جزيرة مايوت في وقت ما في الماضي.

 

 

صوت بيروت انترناشونال 

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