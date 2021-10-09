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السبت، 09-10-2021 12:44 م

السجن والغرامة لأمريكية اقتربت من دبّة وصغارها

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الوكيل الإخباري - حُكم على شابة أمريكية بالسجن أربعة أيام وبغرامة قدرها ألف دولار لاقترابها أكثر من اللزوم من دبّة وصغارها في متنزّه ييلوستون الوطني.

وأقرّت سامانثا ديرينغ بذنبها في الاقتراب لمسافة أدنى من 91 مترا من هذه الدبّة الرمادية لالتقاط صورة لها في العاشر من مايو الماضي في هذا المتنزّه الطبيعي الشاسع، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المدعي العام في وايومينغ.

وفي ذاك اليوم، كانت الشابة البالغة من العمر 25 عاما في منطقة رورينغ ماونتن عندما أطلّت دبّة وصغارها الثلاثة. وفي حين عاد الزوّار الآخرون أدراجهم وركبوا سيّاراتهم عملا بالتعليمات الموجّهة إليهم في هذه الحالة، استمرّت سامانثا ديرينغ في التقاط الصور بالرغم من محاولة الدبّة إبعادها.

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وقال المدّعي العام بوب موراي إن "الحيوانات البرّية في متنزّه ييلوستون الوطني هي فعلا برّية. فالمتنزّه ليس حديقة حيوانات يمكن فيها التفرّج على هذه الكائنات بكلّ أمن في الجهة المقابلة من حاجز فاصل".

 

وشدّد على أن "الاقتراب من دبّة رمادية وصغارها ضرب من الغباء. ومن حسن حظّ ديرينغ أننا نتكلّم عنها بصفتها متّهمة وليس سائحة مبتورة الأطراف".

وتمنع قواعد المتنزّه الاقتراب من الحيوانات الكبيرة على مسافة تقلّ عن 23 مترا ومن الدببة والذئاب على مسافة دون 91 مترا.

المصدر - البيان 

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