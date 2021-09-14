السجن 20 سنة لعصابة بتهمة غسل الأموال في السعودية

الوكيل الإخباري - حكم القضاء في المملكة العربية السعودية بالسجن لمدد تصل إلى 20 سنة على 24 شخصاً بتهمة غسل الأموال.



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وأصدرت محكمة الاستئناف في الرياض، اليوم، حكمها على المتهمين الذين كان من بينهم سعوديون ومقيمون، وثبت ضلوعهم في تشكيل عصابة منظمة للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال.



وقررت المحكمة منع السعوديين في القضية من السفر مماثلة لمحكوميتهم، وإبعاد غير السعوديين - بعد انتهاء مدة عقوبتهم-، كما حكمت بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، ومصادرة جميع الأموال محل الجريمة التي تقدَّر بمليارات الريالات.



وكان التشكيل العصابي يقوم بأعماله الإجرامية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات وكذلك العيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج للقيام بهذه الجريمة.

كما أدانت المحكمة عدداً منهم بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة للقيام بالجريمة، إضافة إلى ارتكاب جريمة الرشوة.

المصدر - البيان

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