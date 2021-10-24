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الأحد، 24-10-2021 02:47 م

السعودية تخصص شعارات وأسماء حصرية لقطعان الإبل على غرار أندية كرة القدم‎‎

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الوكيل الإخباري-قررت السعودية، تخصيص شعارات وأسماء حصرية للإبل، بحيث يسهل التمييز بينها من قبل المشجعين الكثر لها في المنافسات المتزايدة في المملكة السعودية، التي تحولت لأكبر منظم لتلك المنافسات في العالم.

وتقوم الخطوة الجديدة التي أعلن عنها نادي الإبل الحكومي "السعودي" ، على اختيار الملّاك شعارات وأسماء لقطعان الإبل وتسجيلها لدى النادي بشكل رسمي، بحيث تكون حصرية للناقة أو القطيع، وهو إجراء يشبه لحد كبير تخصيص شعارات وأسماء لأندية كرة القدم في البلاد.

وخصص النادي منصة إلكترونية لتسجيل أسماء الشعارات للمنقيات (قطيع من الإبل المنتقاة لمواصفاتها الجمالية الفريدة) والفرديات (الناقة أو الجمل بمفرده من دون باقي القطيع).

وسيتوجب على الملّاك الدخول في مزايدة مالية على حجز الاسم أولا في المنصّة الإلكترونية التي تحمل اسم ”سمِّها“، قبل أن يتم تنظيم الشعار والاسم الخاص بإبل المالك الفائز بالمزايدة.

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ولأسماء الإبل أهمية كبيرة عند الملّاك، وغالبا ما تكون مقتبسة من المحيط الذي تعيش فيه هي وملّاكها، فيما تعد ”خزامة“ التي تم تحنيطها بعدما نفقت في العام 2018، أشهر نوق البلاد.

ويقول القائمون على النادي، إن الخطوة الجديدة التي ستكون إلزامية على من يود المشاركة في المهرجانات التي ينظّمها نادي الإبل، بما فيها النسخة المقبلة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، تضمن حق الملّاك وتصونه، وتُحفّز المهتمين ورؤوس الأموال إلى البيع والشراء بكل وضوح وشفافية.

 

الوطن

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