السبت 11-12-2021
الوكيل الاخباري

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السبت، 11-12-2021 11:44 ص

السعودية تستقبل زائرا سماويا فائق السرعة

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الوكيل الإخباري - في مشهد لن يتكرر لآلاف السنين، ترصد الجمعية الفلكية بمدينة جدة السعودية مرور المذنب C / 2021 A1 (ليونارد) في أقرب مسافة له من الأرض، الأحد، وذلك عند حوالي الساعة 04:54 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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وسيكون المذنب على مسافة آمنة للغاية من الأرض تبلغ نحو 34 مليون كيلومتر.

ويُمكن لملايين البشر في الدول العربية مشاهدة هذا الحدث قبل أن ينطلق المذنب ناحية كوكب الزهرة، ويمر على مسافة نحو 4 ملايين كيلومتر فقط من الكوكب في مشهد لن يتكرر ربما لآلاف السنين، بحسب مجلة ناشيونال جيوغرافيك.

ونقلت وكالة أنباء السعودية (واس) عن رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ماجد أبو زاهره، قوله إن المذنب ليونارد "يزداد سطوعا ابتداء من  14 ديسمبر، وسيصبح مرئيا في سماء المساء بعد غروب الشمس مباشرة".

وأوضح أن "الزائر السماوي يتحرك بسرعة فائقة، تبلغ 254,412 كيلومتر بالساعة بالنسبة إلى الأرض".


وعلى الرغم من سرعة المذنب عبر الفضاء الشاسع لنظام الأرض الشمسي، فمن غير المتوقع رؤيته السريعة عبر السماء.


وبحسب مجلة ناشيونال جيوغرافيك، فقد تم اكتشاف هذا المذنب لأول مرة في يناير 2021، ومن المحتمل أن يكون قد أمضى 35 ألف سنة في السفر نحو الشمس. وكان العالم غريغوري ليونارد هو أول من رصده.

 

المصدر - البيان 

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