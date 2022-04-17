الأحد 17-04-2022
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الأحد، 17-04-2022 09:32 ص

السعودية.. نجاة شخص وأسرته من صاعقة ضربت شجرة في منزله-فيديو

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الوكيل الإخباري - نجا مواطن سعودي وأسرته بإحدى قرى عفيف، من صاعقة برق ضربت نخلة في فناء منزلهم، وأشعلت النار فيها، وذلك بالتزامن مع الزوابع الرعدية والأمطار التي شهدتها المحافظة يوم السبت.

ووثق المواطن في مقطع فيديو آثار الصاعقة على جذع النخلة والحريق الذي أحدثته في أجزائها.

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وكانت محافظة عفيف وبعض المناطق التابعة لها قد شهدت خلال اليومين الماضيين هطول أمطار متفرقة تراوحت بين الخفيفة إلى ما دون المتوسطة.

 

 

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