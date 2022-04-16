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السبت، 16-04-2022 10:04 ص

الأكبر في تاريخ مصر.. حملة تنقذ شابين مصريين من الإعدام في السعودية

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الوكيل الإخباري - استطاعت حملة أطلقها أحد شباب محافظة المنيا في مصر جمع مبلغ 37 مليون جنيه خلال 12 يوما فقط، بهدف إنقاذ حياة شابين مصريين حكم عليهما بالإعدام داخل الأراضي السعودية.

وقال محمود شكل، مؤسس الحملة وابن محافظة المنيا، إنه أطلق مبادرة لجمع 37 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 7.5 مليون ريال سعودي، هي قيمة دية شابين مصريين محكوم عليهما بالإعدام داخل الأراضي السعودية، بواقع 3.5 مليون ريال للمصري الأول، والذي يدعى أحمد المنسي (29 سنة) ابن محافظة كفر الشيخ، و4 ملايين ريال دية المتهم الثاني ويدعى محمد حسن (34 سنة) ابن محافظة المنوفية، لوقف وتجميد حكم القصاص.

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وقدم مؤسس المبادرة الشكر للمصريين المقيمين في الخارج، موضحا أن عدد المشاركين في المبادرة بلغ نحو 20 ألف شخص، بالإضافة إلى الجنسيات الأخرى ومشاركة بعض المؤسسات الاستثمارية داخل المملكة.


وأوضح محمود شكل أن الشابين المصريين قضى كل واحد منهما أكثر من 5 سنوات داخل السجون السعودية، وأنه تواصل مع مسؤولين سعوديين، من أجل عرض دفع الدية بدلا من الإعدام، على أسر المجني عليهما، التي تحددت بـ7.5 مليون ريال سعودي.


وتابع مؤسس المبادرة أن آخر 36 ساعة كانت هي الأصعب خلال رحلة جمع مبلغ الدية، وأنه نجح وفريق عمله في التواصل مع شخصيات عامة داخل الدول الخليجية، عبر وسطاء ينالون ثقتهم، ما جعلهم يشاركون في المبادرة بمبالغ كبيرة عملت على إنهاء جمع المبلغ خلال 12 يومًا فقط.


وأكد على أنه بخروج الشابين محمد حسن وأحمد المنسي تصل قائمة المسجونين الذين شارك هو وفريق عمله في تحريرهم إلى رقم 98 من المصريين العاملين في الخارج.

 

البيان 

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