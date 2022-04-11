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الإثنين، 11-04-2022 12:48 م

الشرطة السعودية تتخذ إجراء عاجلا بعد مقتل تلميذ في مدرسة بجدة -فيديو

الشرطة-السعودية-1


الوكيل الإخباري - أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة في السعودية، اليوم الاثنين، عن فتح تحقيق في مقتل طالب مدرسة متوسطة خلال مشاجرة.

وتأتي تلك الخطوة بعد أن تبلغت شرطة جدة بوقوع شجار بين طالبين في إحدى المدارس المتوسطة بالمحافظة. وأوضحت الشرطة أن الطالبين مواطنان في الـ 15 من العمر، توفي أحدهما نتيجة المشاجرة.

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كما أشارت إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية في الحـادثة، وتمت إحالتها إلى جهة الاختصاص.


وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية قد تداولوا بشكل واسع فيديو للمشاجرة، صوره أحد الطلاب، وظهرت فيه مجموعة من التلاميذ يتشابكون بالأيدي. وما إن خرج أحد الطلاب من المشاجرة، حتى وقع على الأرض بلا حراك!.


وقد تسببت تلك المشاهد التي انتشرت في غضب وتفاعل كبير على مواقع التواصل، لا سيما تويتر.

 

 

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