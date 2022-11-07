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الإثنين، 07-11-2022 07:42 ص

الشتاء اقترب... كيف تقلل فاتورة تدفئة بيتك؟

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الوكيل الإخباري - مع دخول فصل الشتاء وارتفاع فواتير الكهرباء على المستوى العالمي، يصبح البحث عن طرق ووسائل أرخص لتدفئة البيت أمرا أساسيا لدى غالبية الأسر، خاصة أن استخدام أجهزة التدفئة المركزية أو حتى المتنقلة طوال أيام الشتاء قد يمثل عبئا كبيرا على ميزانية الكثير من الأسر.

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هناك عدد من الطرق البسيطة التي قد تساهم في تدفئة البيت خلال أشهر الشتاء دون أن تمثل عبئا على فاتورة الكهرباء، منها:

 

غلق أبواب الغرف غير المستخدمة
يعد إغلاق أبواب الغرف فعالا بشكل كبير في الاحتفاظ بالحرارة. فإذا كانت الأسرة تفضل الجلوس في غرفة المعيشة مثلا، فيمكن غلق كل الأبواب الأخرى وأبواب الحمامات، وبالتالي ستبقى كل الحرارة التي يتم ضخها في المنزل في المكان الذي تجلس فيه الأسرة.

 

السيطرة على تسريب الهواء
المنزل المحكم الإغلاق أكثر دفئا، إذ تؤثر الشقوق والثقوب الصغيرة التي تسمح بدخول الهواء الخارجي على درجة الحرارة الداخلية للبيت، وزيادة فاتورة الكهرباء في حال استخدام التدفئة المركزية، حيث تعمل بكل طاقتها لمعادلة الهواء الخارجي البارد.

 

استخدم الستائر
يفقد البيت الحرارة من خلال النوافذ، لكن الاستخدام السليم للستائر أو أغطية النوافذ الأخرى يمكن أن ينظم درجات الحرارة في الداخل.

 

الملابس الدافئة
بدلا من تحريك منظم الحرارة عندما يبرد المنزل، وهو ما يعني تكلفة فواتير إضافية، يمكن الاستثمار في ملابس الشتاء الدافئة، فهناك ملابس داخلية عالية التقنية ذات طبقة سميكة تحتفظ بحرارة الجسم.

 

تشغيل مراوح السقف
قد يبدو الأمر غير منطقي، لكن تشغيل مروحة السقف يمكن أن يؤدي إلى تدفئة الغرفة، ويحدث ذلك فقط عندما يتم تشغيلها بشكل صحيح.

وحدث ذلك من خلال وضع المروحة للتحرك باتجاه عقارب الساعة بدلا من عكس اتجاه عقارب الساعة، وهو الإعداد الذي يتم ضبطه عادة للتبريد،ونظرا لارتفاع الهواء الدافئ، تتجمع الحرارة من السقف، وستدفع المروحة هذه الحرارة إلى الأسفل عندما تدور في الاتجاه الصحيح.

 

إغلاق الشفاط
يمكن أن تؤدي شفاطات الهواء في المطبخ والحمام إلى انخفاض درجة حرارة الغرفة. من الأفضل استخدامها عند الحاجة لتفريق الروائح غير المرغوب فيها أو الدخان، مع إغلاقها على الفور حتى لا يتسرب الهواء البارد إلى داخل البيت.

 

نقل الأثاث بعيدا عن النوافذ والفتحات
يبدو أن تغيير أماكن الأثاث في أيام الشتاء الباردة أمر فعال، فتحريك الأريكة أو الكرسي أو السرير بعيدا عن النوافذ أو فتحات التهوية لا يجعل الشخص في مواجهة الهواء البارد.

 

الطبخ أو الخبز
يمكن التعامل مع الطبخ أو الخبز باعتباره وسيلة لتدفئة البيت، إذ يؤدي تصاعد البخار إلى رفع درجة حرارة المطبخ وينتقل لباقي أجزاء البيت، وبعد الخبز، يمكن ترك باب الفرن مفتوحا للسماح بانتقال الحرارة الزائدة إلى غرف البيت."

 

لبنان 24

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