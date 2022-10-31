نصائح ذهبية للحفاظ على بطارية السيارة الكهربائية في الشتاء

الوكيل الإخباري - أوردت مجلة السيارات "أوتو جازيته" الألمانية أن بطارية السيارة الكهربائية هي أهم العناصر داخلها، مشيرة إلى أنها لا تحب الطقس البارد نظراً لزيادة استهلاك الطاقة، ومن ثم قلة مدى السير.





ولمنع استنزاف طاقة البطارية، أوصى الخبراء الألمان بترك السيارة متصلة بمصدر الشحن حتى إذا لم تكن هناك ضرورة للشحن. وكي لا يتم إهدار الطاقة والتيار المخزن في عمليات التدفئة، ينبغي الاقتصار على تدفئة المقاعد والمقود بدلاً من تدفئة المقصورة الداخلية بأكملها.





وأوصى الخبراء أيضاً بالاقتصار على الوظائف الضرورية وعدم اللجوء للوظائف المستهلكة للتيار. كما يراعى اتباع أسلوب قيادة كاشف للطريق مع الابتعاد عن مناورات الكبح والتجاوز الشديدين.





ويستحسن عند ترك السيارة الكهربائية لحوالي 12 ساعة أو أكثر أن تتراوح نسبة شحن البطارية بها من 40 إلى 80٪.

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