شاهد انقلاب الطقس من الشتاء إلى الصيف بـ 6 ثوانٍ - فيديو

الوكيل الاخباري - عرضت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مؤخراً مقطع فيديو مُدته 6 ثوانٍ يوضح انتقال قارّات العالم القديم (أوروبا وآسيا وإفريقيا) من فصل الشتاء إلى فصل الصيف، بشكل يوضح تقلب الطقس الهائل على كوكبنا.



المشهد الرائع يُلخص لنا حركة السحب في الغلاف الجوي وتغيرات الغطائين الثلجي والنباتي خلال فترة 6 أشهر بمقطع قصير مُدته 6 ثوان فحسب.



يشار إلى أن الصور المُستخدمة في صُنع المقطع تعود لفترة زمنية ما بين يومي 18-1-2014 و25-7-2014، ورغم التغيرات الهامّة التي تظهر على اليابسة من اختلاف جذري في تواجد الغطائين الثلجي والنباتي، إلا أن الثابت في الغلاف الجوي هو تحرُك السحب الدائم والمستمر.

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