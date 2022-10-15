الأحد 16-10-2022
الوكيل الاخباري

مرتفعة 2%.. فاتورة التقاعد تبلغ 952 مليونا

انقطاع التيار الكهربائي عن طريق نزول العدسية

الأردن والجزائر يبحثان تحضيرات عقد القمة العربية المقبلة

مقتل 11 على الأقل في هجوم بمعسكر تدريب عسكري في روسيا

إغلاق الطريق الملوكي في البترا بالاتجاهين - صور

اختتام فعاليات مهرجان شارع الثقافة الرابع في الرصيفة

عملية إطلاق نار تستهدف جيش الاحتلال جنوب نابلس

افتتاح معرض الفن التشكيلي لمجموعة من الفنانين التشكيليين بإربد

افتتاح مشروع صناعة تقليدية وتطبيقات متقدمة على التطريز في إربد

الأردنية تفتح باب التقديم للموازي لمن لم يتقدم سابقا بشروط

السبت، 15-10-2022 08:33 م

شاهد انقلاب الطقس من الشتاء إلى الصيف بـ 6 ثوانٍ - فيديو

resize


الوكيل الاخباري - عرضت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مؤخراً مقطع فيديو مُدته 6 ثوانٍ يوضح انتقال قارّات العالم القديم (أوروبا وآسيا وإفريقيا) من فصل الشتاء إلى فصل الصيف، بشكل يوضح تقلب الطقس الهائل على كوكبنا.

المشهد الرائع يُلخص لنا حركة السحب في الغلاف الجوي وتغيرات الغطائين الثلجي والنباتي خلال فترة 6 أشهر بمقطع قصير مُدته 6 ثوان فحسب.
 
يشار إلى أن الصور المُستخدمة في صُنع المقطع تعود لفترة زمنية ما بين يومي 18-1-2014 و25-7-2014، ورغم التغيرات الهامّة التي تظهر على اليابسة من اختلاف جذري في تواجد الغطائين الثلجي والنباتي، إلا أن الثابت في الغلاف الجوي هو تحرُك السحب الدائم والمستمر.

اضافة اعلان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

فنان يقدّم وصلة موسيقية أثناء خضوعه لجراحة في المخ

image (1)

دهشة تثير العلماء بعد ظهور وميض فضائي الأكثر توهجاً على الإطلاق

image

العثور على جثة طفلة في الثانية عشرة داخل صندوق في باريس

1463638681517148300

حالة غير طبيعية.. حادث مروع يؤدي إلى انقلاب دورية شرطة في الكويت -فيديو

224441-1279333330

مشهد يحبس الأنفاس.. مصعد كاد يمزق جسم مريض لنصفين في الهند -فيديو

197-221226-american-killed-17-survives-execution_700x400

أمريكي قتل 17 شخصا ينجو من الإعدام.. فما السر؟

أخبار متعلقة
19_2022-637977207389673581-967

ناسا تحدد موعدا جديدا لإطلاق 'أرتيميس 1'

sls_hero_lrg_1280x720

بسبب الطقس .. ناسا تلغي اطلاق صاروخ للقمر للمرة الثالثة

image (3)

حدث لم تشهده البشرية من قبل.. ناسا تستعد لضرب كويكب لتحويله عن مساره

730

أصوات مرعبة.. ناسا تنشر تسجيلات لاصطدام نيزك بكوكب المريخ