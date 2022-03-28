مركبة شحن فضائية صينية تغادر الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء

الوكيل الإخباري - انفصلت مركبة الشحن الفضائية الصينية «تيانتشو2» عن الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية، أمس، بحسب ما أعلنته وكالة الفضاء المأهول الصينية.



وأكدت وكالة أنباء الصين (شينخوا) أن المركبة «تيانتشو2» غادرت الوحدة الأساسية لمحطة «تيانقونج» الفضائية، بعد استكمال جميع مهامها، مضيفة أن المركبة نفذت سلسلة اختبارات التطبيق الموسع خلال عملها بالمدار، وهي في حالة جيدة، وستدخل الغلاف الجوي للأرض بالوقت المناسب.

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