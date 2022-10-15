السبت 15-10-2022
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السبت، 15-10-2022 06:25 م

العثور على جثة طفلة في الثانية عشرة داخل صندوق في باريس

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الوكيل الإخباري - عُثر على جثة تلميذة تبلغ 12 عاماً في صندوق بالقرب من مبنى كانت تعيش فيه مع أسرتها في شمال شرق باريس.

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وأفاد مصدر مطلع على القضية وآخر قضائي أن أربعة أشخاص احتُجزوا لدى الشرطة للاشتباه بتورطهم في الجريمة.


وعند الحادية عشرة مساءً، أبلغ رجل مشرد الشرطة بالعثور على صندوق غير شفاف يحتوي على جثة فتاة في الفناء الداخلي لأحد المباني.

 

وقالت مصادر قريبة من الملف إن جثة التلميذة كانت ملفوفة بالقماش، وبجانب الصندوق حقيبتا يد.


وعُثر على الصندوق أسفل المبنى الذي تعيش فيه الفتاة، بحسب النيابة العامة.

 

وبحسب مصادر مطلعة على القضية، تُظهر النتائج الأولى أن رأس التلميذة شبه منزوع من مكانه، مع كتابات على جسمها. ( البيان


 




 

 


 

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