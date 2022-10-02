بيع مزهرية صينية بسعر خيالي في مزاد فرنسي -صورة

الوكيل الإخباري-لم تكن صاحبة مزهرية صينية تتوقع أن تباع بأكثر من 9 ملايين يورو في مزاد أقيم في فرنسا، إذ كان سعرها خُمّن مبدئياً بألفَين حداً أقصى.

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وكانت هذه المزهرية معروضة للبيع ضمن مجموعة من قطع الأثاث والتحف الفنية المختلفة في مزاد أقامته دار "أوزنا" في فونتينبلو بالقرب من باريس، على ما أفادت السبت الدار المنظّمة للمزاد.



وأوضح مدير قسم القطع الفنية في "أوزنا" سيدريك لابورد لوكالة الأنباء الفرنسية أن صاحبة المزهرية التي تعيش في أحد أقاليم ما وراء البحار الفرنسية "ورثتها عن والدتها التي ورثتها بنفسها عن والدتها التي كانت جامعة تحف فنية باريسية كبيرة في القرن العشرين".



وكانت القطعة جزءاً من الممتلكات التي تركتها والدة البائعة عند وفاتها في شقتها في سان برياك سور مير على ساحل بريتاني.





وقال المسؤول عن المزاد جان بيار أوزنا إن الابنة: "كانت بعيدة، حتى إنها لم تر المزهرية، وقد نقلتها إلى باريس، إنها قصة مجنونة".









العين الاخبارية

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