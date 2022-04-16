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السبت، 16-04-2022 11:05 ص

العروس الأوكرانية التي فرت من الحرب لتفوز بالحب في الهند - صور

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الوكيل الإخباري - لا يعترف الحب بالمسافات أو المستحيل، فالبعيد عن العين داخل القلب، هو ما أثبتته الأوكرانية آنا هوروديتسكا، وأنوبهاف باسين، وهي قصة الحب التي تكللت بالزواج على الرغم من الاختلافات الكثيرة بينهما، فقد تركت آنا كل شيء خلفها مع الحرب وذهبت للهند بحثا عن حياة هادئة مع حبيبها.

آنا البالغة من العمر 30 عاما، وأنوبهاف البالغ من العمر 33 عاما، التقيا لأول مرة في عام 2019، حيث كانت آنا من أوكرانيا في رحلة بمفردها في الهند، قابلته صدفة في حانة: وتبادلا الأرقام والمتابعة عبر إنستغرام، وعقب تلك المرة بدأت بينهما علاقة صداقة تحولت إلى حب منذ نحو عام، يتواعدان ويتقابلان في البلاد المختلفة.

في المرة الثانية قابلته آنا في الهند في رحلة ثانية، وكانت مع صديقتها وذهب بها إلى تاج محل رمز الرومانسية في الهند، ولكن تلك الرحلة كانت خلال الإغلاق المفاجئ الذي حدث للهند في 2020، فأقامت آنا لفترة في بيت عائلة أنوبهاف، فاقتربا جدا لبعضهما البعض وعرفا أن ما بينهما كان أكثر من الصداقة بل الحب.

وعقب ذلك التقيا في 2021 فكانت تلك الرحلة قرار الزواج، حيث اتفقا أن يتزوجا في مارس 2022، ورغم المسافات والحروب والوباء حاول الثنائي بكل الطرق أن يتزوجا، حسبما نقلت «BBC».

دخلت آنا إلى الهند بتأشيرة لمدة عام مكتوب عليها سبب الزيارة: الزواج من أنوبهاف باسين، ولكنها مرت بكثير من الصعوبات كي تلتقي به، حيث كانت الحرب تدق أبوابها في كييف بينما هي تجمع أغراضها تاركة بيتها وأدوات تجميلها في اتجاهها إلى الهند حاملة معها هدية جدتها للزواج، وهي عبارة عن ماكينة صنع قهوة لأن أنوبهاف يحب الإسبرسو بشدة.

بعد رحلة سفر طويلة جدا حيث ركبت آنا في البداية قطارا متجها إلى مدينة لفيف على الحدود الغربية، ثم من أوكرانيا إلى سلوفاكيا أولا، ثم بولندا حيث انتظرت لمدة أسبوعين بينما كان أنوبهاف يعمل مع السفارة الهندية على استصدار تأشيرة زيارة لها، وأخيرا إلى هلسنكي في فنلندا، لتسافر من هناك على متن الطائرة إلى دلهي.

بمجرد وصول آنا عرض عليها حبيبها الزواج في المطار حيث انتظرها بالبالونات وجثى على ركبتيه وعرض عليها الزواج أمام الجميع رغم إنهاكها بسبب السفر، ووصلت آنا مع ماكينة صنع القهوة هدية جدتها للزواج، وتزوجته في حفل صغير وفي انتظار الانتهاء من الإجراءات القانونية ليكون الزواج مسجلا.

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