شاهد..حقيقة فيديو الجثة التي تدخن سيجارة في أوكرانيا

الوكيل الإخباري - لقي مقطع فيديو يظهر أكياسا لـ"جثث" مفترضة، وبينهم جثة تدخن سيجارة، مشاركة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنها "فبركة" لصور الضحايا المدنيين في أوكرانيا، لكن فريق التحقق من الأخبار التابع لوكالة رويترز كشف حقيقة الفيديو.



وشارك مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المقطع على أنه دليل على تزوير الأحداث المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وتقول تدوينة تعليقا على المقطع "المعجزات لا تتوقف في أوكرانيا، كومة مفترضة من جثث المدنيين بعد هجوم روسي مزعوم، وبينها "أحد الموتى" لا يزال يدخن سيجارته".



وفي المقطع الذي تبلغ مدته 12 ثانية، يرقد رجل داخل كيس أسود وذراعه في الخارج ممسكة بسيجارة مشتعلة يتصاعد منها الدخان. ويبدو أن شخصين آخرين يرتبان أكياس الجثث في الجزء الخلفي من شاحنة برتقالية خارج مبنى أبيض.



وتوصل فريق التحقق من الأخبار في رويترز إلى أن الصورة لا تتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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