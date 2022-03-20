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الأحد، 20-03-2022 07:52 ص

أوكرانيا.. فيديو يحبس الأنفاس لعملية إنقاذ طفل من تحت الأنقاض

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الوكيل الإخباري - نشرت نائب وزير الخارجية الأوكراني، يوم السبت، مقطع فيديو لإنقاذ طفل صغير كان تحت الأنقاض، بعد هجوم صاروخي روسي في مدينة ميكولايف جنوب أوكرانيا.

وأظهر الفيديو رجال إنقاذ وهم يسحبون الطفل من تحت الأنقاض، وهو حي، وقيام فريق الإنقاذ بتقديم الإسعافات الأولية له في عملية إنعاش معقدة.

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وقالت المسؤولة إن هذه المشاهد مروعة، وإن "روسيا تقتل أطفالا أوكرانيين".
ونشرت قناة "نكستا" فيديو آخر يظهر تمكن فريق الإنقاذ من انتشال رجل كان تحت أنقاض مبنى منهار نتيجة القصف في ميكولايف.


وأظهرت صور قالت نكستا إنها من وسائل إعلام سويدية، الجثث تحت أنقاض مبنى تعرض لهجوم صاروخي في ميكولايف، ونقلت عن صحفيين قولهم إن 40 شخصا على الأقل قتلوا نتيجة القصف.

 

 

 

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