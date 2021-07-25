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الأحد، 25-07-2021 10:03 ص

الكشف عن تفاصيل وفاة طالبة مصرية بامتحان الثانوية العامة

تاغاغ


الوكيل الإخباري - كشف الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية تفاصيل وسبب وفاة الطالبة المصرية أمس السبت قبل امتحان مادة الفيزياء.

وقال إنه تلقى بلاغا بسقوط طالبة في حالة إغماء قبل دخول امتحان الفيزياء في الثانوية العامة في إحدى اللجان بمدينة منوف، مضيفا أنه جرى نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى منوف العام لتوقيع الكشف الطبي عليها إلا أنها فارقت الحياة.

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وأضاف أن الفحص الطبي كشف وفاة الطالبة إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.


ونقلت صحيفة اليوم السابع عن أحمد سويد مدير مديرية التعليم في المحافظة قوله إن الواقعة حدثت في تمام الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباح اليوم السبت، وأثناء دخول الطالبة المتوفاة اللجنة، حيث أصيبت بحالة إغماء وعلى الفور تدخلت الزائرة الصحية لإفاقتها وإجراء إسعافات أولية لها، إلا أنها فارقت الحياه قبل دخولها المستشفى ليتبين لاحقا وفاتها بأزمة قلبية حادة.


ونعت وزارة التعليم الطالبة، ونفت في بيان ما تردد على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بأن وفاة الطالبة جاء بسبب صعوبة امتحان الفيزياء، مشيرة إلى أن التقارير أكدت وفاتها قبل دخولها اللجنة.

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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