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الخميس، 22-07-2021 12:17 ص

أكبر ممرضة أميركية تتقاعد بـعد70 سنة خدمة

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الوكيل الإخباري - تقاعدت امرأة يـُعتقد أنها أقدم ممرضة عاملة في الولايات المتحدة، من مستشفى تاكوما بولاية واشنطن عن عمر يناهز 96 عاما، وفق قناة "كينغ تي في" الإخبارية المحلية.


وقد خدمت فلورنس ريغني الملقبة بـ"سي سي" أكثر من 70 عاما ممرضة في مستشفى "ملتيكير تاكوما العام". وبدأت "سي سي" حياتها المهنية ممرضة في غرفة العمليات، عندما كان البنسلين حديث العهد في عالم الرعاية الصحية.

ومنذ ذلك الحين، حصلت الممرضة المتفانية على "فترات راحة" قليلة جدا من عملها، وأخذت استراحة أو اثنتين فقط لرعاية أطفالها، إضافة إلى محاولة واحدة غير ناجحة للتقاعد، استمرت ستة أشهر فقط منذ أكثر من 30 عاما.

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ونقلت "كينغ تي في" عن "سي سي" قولها إنها لا تحب الجلوس، و"يجب دائما أن أفعل شيئا. هذه هي طبيعتي. لا أعرف بالضبط ما الذي جعلني أرغب في أن أصبح ممرضة، لكنه شيء كنت أرغب دائما في القيام به. أحب التفاعل مع المرضى وتقديم المساعدة لهم قدر المستطاع ".

فلورنس معروفة بين أقرانها بأنها تريد المساعدة دائما، وهي حريصة على النشاط المستمر، وتمشي خمسة كيلومترات أو أكثر بشكل منتظم.

رئيسة مستشفيات "ملتيكير تاكوما"، لورين دريسكول، تقول إن بعض زملاء فلورنس "كانوا يمزحون بأنهم مضطرون إلى الركض لمواكبتها"، وأنها في نظرهم ممرضة متفانية ومصدر إلهام لهم وللمجتمع، من خلال "التفكير في آلاف الأرواح التي اعتنت بها ".

 




 

 


 

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