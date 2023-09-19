الثلاثاء 19-09-2023
الوكيل الاخباري

الكشف عن حقيقة الأطباق الطائرة في أمريكا

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الثلاثاء، 19-09-2023 11:45 م

الكشف عن حقيقة الأطباق الطائرة في أمريكا

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الوكيل الاخباري- تثير "الظواهر الجوية المجهولة" المعروفة أيضًا بـ"الأجسام الجوية المجهولة" جدلاً واسعًا في الكونجرس الأمريكي وتستحوذ على اهتمام العلماء والجمهور على حد سواء، تعتبر هذه الظواهر أجسامًا تظهر في السماء وتثير الدهشة والتساؤلات حول هويتها ومصدرها.اضافة اعلان


الظواهر الجوية المجهولة
رغم الجدل الكبير الذي تثيره الظواهر الجوية المجهولة، إلا أنه لا يوجد إجماع على طبيعتها وأصلها الحقيقي، بعض العلماء يعتقدون أنها قد تكون طائرات متقدمة من بلد آخر، قد تكون تجارب عسكرية سرية، أو حتى قد تكون آثارًا لحضور ذكي خارج الأرض.

ومع ذلك، فإن وكالة ناسا أعلنت مؤخرًا أنها لم تجد أي دليل يؤكد أن "الظواهر الجوية المجهولة" لها صلة بحضور خارج الأرض.

 




 

 


 

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