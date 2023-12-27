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الأربعاء، 27-12-2023 10:47 ص

امرأة أمريكية تقاضي طبيب أسنان .. أجرى لها 32 عملية في يوم واحد

الأسنان


الوكيل الإخباري - رفعت امرأة من ولاية مينيسوتا الأمريكية دعوى قضائية ضد طبيب أسنانها،  بدعوى أنه تركها مشوهة وفي حالة صعبة، بعد أن أجرى لها عدة عمليات في زيارة واحدة فقط.

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وحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية ، فإن كاثلين ويلسون تزعم، في دعواها المدنية المرفوعة يوم الخميس الماضي في محكمة مقاطعة هينيبين، أن كيفين مولدريم أجرى لها 8 عمليات لتيجان للأسنان و4 للقنوات الجذرية و20 حشوة خلال 5 ساعات ونصف فقط، في يوليو 2020.

 

ونتيجة لذلك، تقول ويلسون إنها عانت من "الألم والحرج والتشويه والحزن"، واضطرت إلى حجز عدة مواعيد مع أطباء أسنان آخرين لإصلاح ما وصفته بـ"الفوضى".

إضافة إلى ذلك، ادعت كاثلين أن مولدريم أفرط في استخدام التخدير وقام بتزوير سجلاتها الطبية لتجنب تحمل المسؤولية.

 

سكاي نيوز 

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