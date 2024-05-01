الأربعاء 01-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 01-05-2024 06:16 ص

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

مطر 1


الوكيل الاخباري - يكون الطقس غائم جزئي، ودافئ في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال هطول زخات متقطعة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والشرقية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وفق الأرصاد الجوية .

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس بارد نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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