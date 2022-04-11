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الإثنين، 11-04-2022 02:03 م

امرأة من كاليفورنيا تفوز بـ 10 ملايين دولار عن طريق الخطأ

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الوكيل الإخباري - فازت أمريكية من ولاية كاليفورنيا بـ10 ملايين دولار بعد الضغط على الزر الخطأ في آلة بيع اليانصيب لدى اصطدامها بأحد الأشخاص.

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ولعبت الصدفة دورها بشراء لاكويدرا إدواردز التذكرة الخطأ من اليانصيب بعد أن اصطدم شخص غريب بها، وفقاً لموقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكي.

وقال مسؤولون إن إحدى لاعبات يانصيب كاليفورنيا فازت بالملايين بعد أن اصطدم بها "شخص وقح"، مما جعلها تضغط على الزر الخطأ في آلة البيع للحصول على "تذكرة لم تكن تنوي شراؤها".


وأوضح يانصيب كاليفورنيا في بيان صحفي أن إدواردز كانت في سوبر ماركت في مقاطعة لوس أنجلوس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما أدخلت 40 دولاراً في آلة اليانصيب.

 

ووفقاً للبيان الصحفي، اصطدمت إدواردز بشخص غريب، ما دفعها لاختيار تذكرة "سكراتشرز 200X" بقيمة 30 دولاراً عن طريق الخطأ وتركها "غاضبة".


وعندما عادت إدواردز إلى سيارتها بدأت في خدش التذكرة واكتشفت أنها ربحت 10 ملايين دولار.

 

وذكر البيان الصحفي أن إدواردز تخطط لبدء مؤسسة غير ربحية وشراء منزل بثروتها الجديدة.


كما صرح مسؤولون بأن السوبر ماركت الذي اشترت منه تذكرتها حصل على مكافأة قدرها 500 ألف دولار.

 

العين الإخبارية 

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