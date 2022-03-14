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الإثنين، 14-03-2022 02:47 م

امريكا ..رضيع يخضع لزراعة قلب فريدة من نوعها

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الوكيل الإخباري - شهدت جامعة ديوك الأميركية إجراء عملية زراعة قلب لطفلٍ رضيعٍ يدعى إستون سينامون بطريقة جديدة تمنع رفض الجسم للعضو الجديد بدون الحاجة لاستخدام طويل المدى لأدوية تثبيط الجهاز المناعي.

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ولتجنب رفض الجسم للقلب الجديد؛ عمد الأطباء لزراعة الغدة الزعترية من المتبرع ذاته، وقالوا إن الغدة الزعترية تساعد الجسم في التعرف على خلاياه وأنسجته، وتمنعه من رفض العضو الجديد.


وقال الطبيب جوزيف توريك رئيس قسم جراحة القلب للأطفال في الجامعة إنّه يأمل في أن تسمح الغدة الزعترية بقبول جسم إستون للقلب الجديد دون أن يضطر لأخذ الكثير من الأدوية المثبطة للجهاز المناعي، وأكدّ متابعتهم لحالة الطفل لمعرفة مدى نجاح هذا الأمر.


وأشار إلى أن الاختبارات التي أجريت للطفل بعد 172 يوم من زرع القلب في جسمه أظهرت قيام الغدة الزعترية بإنتاج الخلايا المناعية المعروفة بالخلايا التائية، وقال إن نجاح العلمية سيحدث تغييرًا جذريًا بالطريقة التي ستجرى بها عمليات زراعة الأعضاء مستقبلاً.


يذكر أن الأطباء أكدوا تناول الطفل الرضيع لكميات بسيطة من الأدوية المثبطة من المناعة حاليًا، وقالوا إنهم سيقومون بتخفيفها خلال الأشهر القادمة؛ لمعرفة ما إن كان الجسم سيقبل العضو الجديد أم لا.

 

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