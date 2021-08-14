انشطار سفينة إلى جزأين بعد جنوحها في بحر اليابان - فيديو

الوكيل الإخباري - أعلنت وسائل إعلام دولية، يوم الخميس، عن انشطار سفينة تجارية ترفع علم بنما بعد جنوحها في المياه القريبة من اليابان.



وقالت وكالة رويترز، نقلا عن خفر السواحل الياباني، إن سفينة مسجلة في بنما جنحت في شمال اليابان، واصطدمت بالأرض ثم انشطرت إلى نصفين، ما أدى إلى تسرب نفط منها.

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وبحسب خفر السواحل، فإن الحادث لم يسفر عن إصابات بين طاقمها المؤلف من 21 فردا، بينما تمت السيطرة على تسرب النفط من دون وجود مؤشرات على أنه وصل إلى الشاطىء.



وكانت السفينة كريمزون بولاريس، التي تزن 39910 أطنان، تحمل رقاقات خشبية عندما جنحت، في ميناء هاتشينوهي.



ونجحت السفينة في تحرير نفسها، لكنها فشلت في الابتعاد بسبب سوء الطقس وانتهى بها الأمر إلى الرسو على بعد أربعة كيلومترات خارج الميناء.



وذكر خفر السواحل، أن السفينة التي كانت في نهاية رحلة من تايلاند انشطرت إلى نصفين يوم الخميس. وشوهدت بقعة زيت بطول 5.1 كيلومتر وعرض كيلومتر تقريبا في وقت لاحق، لكن قوارب الدورية اتخذت إجراءات لاحتوائها.

المصدر - البيان