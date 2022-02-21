الإثنين 21-02-2022
الوكيل الاخباري

اصابة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بفيروس كورونا

الخصاونة: الأردن ومصر يتم استهدافهما من قوى الشرّ

وزارة الطاقة : ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً

مستوردات المملكة ترتفع 24.2% خلال 2021 - أرقام

نمو إجمالي الودائع في البنوك المرخصة بالمملكة - أرقام

وزير النقل: الاولوية لشبكة السكك الحديدية بين العقبة وعمان

سهم أرامكو يقترب من 40 ريالاً في أعلى مستوى منذ الإدراج

هل يصيب أوميكرون أذني الإنسان؟

البحرين تضع حجر أساس منطقة التجارة الأميركي

حبه لأحد أقربائه الذي تعرض لحادثة سقوط.. أردني يصنع جهازا يساعد مرضى الشلل الرباعي

الإثنين، 21-02-2022 10:04 ص

انظر للصورة جيداً واختبر دقة نظرك.. ما هي الأرقام في هذا اللغز؟

1e57865f-ed4c-4e29-87cb-8881e9a4fe05_16x9_1200x676


الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لما يعرف بـ"الوهم البصري"، كنوع من التحدي لمعرفة الرقم الموجود في الصورة.

اضافة اعلان


وأظهرت الصورة رقما مخفيا جزئيا داخل دائرة مخططة باللونين الأسود والرمادي، مع تعليق يقول "ما هو الرقم الذي في الصورة؟".


شاهد آلاف الأشخاص من جميع أنحاء العالم "اللغز البصري" بعد انتشاره على تويتر، وتوصلوا إلى استنتاجات مختلفة جدا بشأن الأرقام المخفية، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتباينت ردود المشاركين في محاولة حل هذا اللغز، والذي ضمّ بحسب ناشره الأرقام 3452839.



اللعب على حساسية التباين


ويعمل "الوهم البصري" من خلال اللعب على حساسية التباين، وهو مقياس مهم للوظيفة البصرية، مما يسمح لنا بإدراك الفرق بين الأشياء وخلفياتها.


ويأتي هذا الأمر حيز التنفيذ في مواقف الحياة الواقعية، مثل القيادة في الإضاءة المنخفضة أو الضباب، حيث يتطلب الأمر مستوى أعلى من حساسية التباين لأن التباين بين الأشياء وخلفياتها يقل.


وفي حالة "اللغز البصري" المنشور، تكون الأرقام على مستوى، والدوامات على الجانب الآخر.


وفي حين أنه من المرجح أن يتمكن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من حساسية التباين من رؤية جميع الأرقام السبعة على الفور، فإن كثيرين لم يتمكنوا سوى من رؤية 3 أرقام هي 528، بينما تمكن آخرون من رؤية 4 أرقام هي 5283، فيما نجح فريق رابع من معرفة 5 أرقام هي 45383.

 

 

 

المصدر : العربية

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1503180

قصة عائلة أغرب من الخيال.. كل شيء فيها توائم

image (3)

بعد الفيديو المروع.. الكشف عن حالة السيدة التي دُهست في السعودية

medium_2022-02-20-0d64734b63

6 لغات مهددة بالإنقراض حول العالم

6210d489423604340b6c9cdc

بكداش.. دمشق تودع رائد صناعة البوظة العربية

image (2)

بنين تعرض 26 كنزا فنيا استعادتها من فرنسا

image (1)

أصغر معلم يوغا في العالم يعيش في دبي - صور