انقاذ طفل وسط فيضانات عارمة في أمريكا.. شاهد

الوكيل الاخباري - تسببت الفيضانات العارمة المصاحبة للعاصفة "إيتا" في مقتل العشرات في أمريكا اللاتينية، بينما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للبحث عن ناجين.



وأدت الكارثة إلى تدمير غالبية الطرق وغرق بصورة أعاقت جهود الإنقاذ هندوراس وغواتيمالا وهو ما أجبر السلطات في البلاد على استخدام وسائل أخرى منها المروحيات لإنقاذ المحاصرين فوق أسطح منازلهم أو من جرفتهم المياه وما زالوا على قيد الحياة.



وقال موقع إنه "تراجع قوة العاصفة "إيتا" إلى منخفض استوائي، فإن المركز الوطني الأمريكي لرصد الأعاصير يواصل تحذيره من فيضانات تشكل خطرا على الأرواح في أجزاء من أمريكا الوسطى".

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ونشرت وكالة "بلومبرغ" مقطع فيديو يرصد استخدام المروحيات في إنقاذ الأطفال العالقة في العديد من المناطق التي تعرضت للفيضانات.

ويظهر الفيديو رجال الإنقاذ خلال هبوط أحدهم على حبل معلق بالمروحية وانتشال أحد الأطفال ثم صعوده للطائرة مرة أخرى.



Rescue efforts are continuing in Honduras and Guatemala after flooding caused by Hurricane Eta led to devastation across Central America pic.twitter.com/4MnTZ9SRIc November 8, 2020

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