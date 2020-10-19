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الإثنين، 19-10-2020 04:07 م

تلميذ أمريكي يُرعب أستاذه ويزيف عملية اختطافه أثناء بث مباشر - فيديو

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الوكيل الاخباري – استغل أحد التلاميذ في أمريكا وجوده في المنزل بسبب الإغلاق وخطط لتنفيذ مقلبٍ بأستاذه.

وبالفعل، فأثناء إعطاء درس عبر تطبيق "زووم"، تفاجأ أحد الأساتذة في كندا عندما ظهر أمامه على الشاشة شخصين مقنعين يرتديان ملابس سوداء يحاولان اختطاف التلميذ تايلور (18 عاماً) وقد نجحا في إخراجه من المنزل.

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وقد بدت علامات الخوف والرّعب على وجوه التلاميذ والأستاذ الّذي قال بعفوية:" هل رأيتم اختطاف تايلور؟ هل علينا الاتصال بالشرطة؟"

وبعد مرور بضع دقائق، عاد تايلور للظهور على الشاشة أمام زملائه الّذين شعروا أن عملية الاختطاف هي حيلة فعلها تايلور بالأستاذ، وانتابتهم موجة من الضحك مع الأستاذ الذي لم يغضب من تصرّفه.

وقد نشر أحد التلاميذ مقطع الفيديو على تطبيق "تيك توك" وحصد أكثر من خمسة مليون مشاهدة.

 

 

المصدر : LBC



 




 

 


 

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