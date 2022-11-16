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الأربعاء، 16-11-2022 09:29 م

باحثون يبتكرون رقائق كمبيوتر مصنوعة من الفطر

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الوكيل الاخباري - ابتكر باحثون طريقة جديدة لتصنيع رقائق الكمبيوتر بالاعتماد على الفطر.

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ووجد الفريق البحثي في جامعة يوهانس كيبلر بالنمسا أن قشرة نوع معين من الفطر، المستخدم في الطب الصيني القديم، يمكن استخدامها قاعدة قابلة للتحلل الحيوي لرقائق الكمبيوتر.


وأكدت المجموعة البحثية نجاح التقنية، مشيرين إلى أنه يمكن التخلص من تلك الرقائق بسهولة عندما تصبح غير مفيدة.


ويتم تثبيت معظم الرقائق المستخدمة في صنع الأجهزة الإلكترونية على قاعدة من البلاستيك.


والأنواع المستخدمة من البلاستيك غير قابلة لإعادة التدوير على الإطلاق، ما يعني أن معظم رقائق الكمبيوتر ينتهي بها المطاف في مقالب القمامة حول العالم.
وأشارت الأبحاث إلى أن هذا يؤدي إلى إضافة 50 مليون طن متري من النفايات الإلكترونية إلى مدافن النفايات كل عام. ( البيان )


 




 

 


 

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