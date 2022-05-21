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السبت، 21-05-2022 10:52 ص

بالماء البارد أم الساخن .. ما الحرارة المثلى لغسل الأواني

غسل صحون


الوكيل الإخباري - يوصي الخبراء بالماء الساخن لأنه أكثر قدرة على تخليص الأطباق مما يعلق بها من بكتيريا وجزيئات صغيرة قد لا تكون مرئية للعين.

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ولا يقف الأمر عند الفائدة الصحية، بل إن الماء الساخن يساعد على تنظيف الأطباق في وقت أقصر، وهو ما يعني الخروج من المطبخ سريعا، مقارنة بالغسل عن طريق الماء البارد.


وفي حال استخدمت ماء باردا لغسل الأواني، وكانت حرارته أقل من 32 درجة مئوية، فإن الأواني سيكون لها ملمسٌ أقرب إلى الدهني عندما تنشف من الماء.
ولأجل إنجاز هذه المهمة بشكل أفضل في المطبخ، ينصح موقع “the spruce”، بوضع الأواني في مغسلة لبعض الوقت حتى يغمرها الماء الساخن.


وعندما تقل درجة الحرارة في الماء، تكون الأطباق قد تخلصت إلى حد كبير مما علق بها، وعندئذ، يمكن غسلها باليدين، بعد ارتداء القفازات من أجل تفادي أي جروح أو إصابة.


وينصح الخبراء أيضا بتفادي تعريض اليدين للمياه الساخنة جدا، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى حروق خطيرة.

 

سكاي نيوز

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