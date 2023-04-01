شاهد.. مقطع فيديو لعصفور يلازم رأس معتمر أثناء الطواف حول الكعبة المشرفة يثير تفاعلا

الوكيل الإخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق وقوف عصفور على رأس معتمر في الحرم المكي الشريف في السعودية، وعدم مغادرته أثناء الطواف حول الكعبة.



وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو الذي تتجاوز مدته نصف دقيقة، حيث ظهر العصفور وهو يرافق المعتمر ويقف على رأسه بثبات شديد، ما لفت الأنظار.



وقال أحدهم معلقا: "سبحان الله لقى فيه أمان"، وأضاف آخر:"إنها الطمأنينة".

في حين اعتبر البعض أن العصفور قد علق في شعر المعتمر.

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