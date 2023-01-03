بريطاني تناول 124 وجبة كباب في شهر.. ماذا حدث له؟

الوكيل الإخباري - خلال شهر واحد التهم رجل بريطاني عاشق للطعام 124 وجبة من الكباب، مسجلاً بذلك مستوى قياسيا من اللحوم التي التهمها، حيث انها تحتوي على نحو ربع مليون سعرة حرارية، إلا أن الرجل كشف أنه شعر بتحول "جسدي ونفسي" بعد تناول هذه الكمية الضخمة من اللحوم



فإن الرجل يُدعى ديس بريكي ويبلغ من العمر 36 عاماً، وهو من مدينة مانشستر شمالي إنجلترا، وكان طوال شهر كامل يلتهم 4 وجبات من الكباب في المساء ثم ينام.



اضافة اعلان

ويقول بريكي إنه أصيب في نهاية المطاف بضرر "نفسي وجسدي" بعد تناوله هذه الكمية من اللحوم التي تحتوي على نحو 250 ألف سعرة حرارية.

وكان بريكي قد التهم هذه الكمية من الكباب كنتيجة لدخوله فيما يُسمى "تحدي الأكل الملحمي"، وهو عبارة عن مسابقة أو تحدٍ للأكل، لكن الأمر انتهى به إلى "متاعب جسدية ونفسية"، كما يؤكد.





العربية