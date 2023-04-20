بريطاني يخسر 30 كيلو من وزنه معتمدا على الجبنة - صور

الوكيل الإخباري - كشف رجل بريطاني كيف فقد نحو 30 كيلوغراماً من وزنه معتمداً على حمية "الجبن الصافي" من خلال تناول كيلوغرامين من الأجبان في الأسبوع.



وقال آلان بيندر - المعروف على الإنترنت باسم Joe Bangles CBE - إن حوالي 75% من نظامه الغذائي يتكون من الجبن. وانخفض وزن الشاب البالغ من العمر 36 عاماً من 115 كيلوغراماً في أثقل وزنه خلال الوباء إلى 85 كيلو عندما تزوج في نوفمبر (تشرين الثاني).

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وقبل اتباع نظامه الغذائي غير المعتاد، يعترف آلان بأنه كان يستهلك ما يصل إلى 4000 سعرة حرارية من أشياء مثل الخبز واللحوم والمعكرونة كل يوم. وأثناء الإغلاق، ظل نظامه الغذائي كما هو على الرغم من انخفاض مستوى نشاطه بشكل كبير، مما تسبب في زيادة وزنه بشكل ملحوظ.



ويعزو آلان وهو مدير بناء لياقته البدنية إلى اتباع نظام كيتو الغذائي بدقة، والذي يشتمل على تناول الأطعمة الدهنية مثل الجبن، بينما يتجنب إلى حد كبير أي شيء يحتوي على الكربوهيدرات.

ويقول آلان إن وجبة فطوره المعتادة تتكون من 200 غرام من الجبن الصلب مثل ريد ليستر في الساعة 5.30 صباحاً. وعلى الغداء، يتناول 250 غراماً أخرى من "قطعة جبن مقطعة إلى قطع" أثناء العمل، حيث غالباً ما يمشي لمسافة تصل إلى 20 ميلاً في اليوم لتفقد مواقع البناء المختلفة.









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