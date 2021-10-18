الإثنين 18-10-2021
الوكيل الاخباري

الهيئة الخيرية الهاشمية تطلق حملة دفا الأهلي

انطلاق مؤتمر المجتمع الأردني في مئة عام

إستيتية: تذليل أي عقبات تواجه العمالة المصرية في الأردن

اعلى إصابات بكورونا في الأردن منذ 5 اشهر

نسبة الفحوصات الايجابية تتجاوز 5.3% في الاردن

إرتفاع كبير في إصابات كورونا بالاردن

الرئيس العراقي يدعو للحفاظ على المسار الديمقراطي في بلاده

ولي العهد يلتقي مؤسسي تطبيق جواكر

لافروف: روسيا تعلق عمل بعثتها لدى الناتو

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

الإثنين، 18-10-2021 03:35 م

بسبب الأبناء.. تشريع في الصين يعاقب الآباء

1-1416364


الوكيل الإخباري- يدرس البرلمان الصيني تشريعا لمعاقبة الآباء على إتيان أبنائهم "سلوكا بالغ السوء" أو ارتكابهم جريمة.

اضافة اعلان


وتنص مسودة قانون تعزيز التربية الأسرية على أن أولياء الأمور سيتعرضون للتوبيخ وسيضطرون لاجتياز برامج للتوجيه الأسري إذا وجد المدعون أن أبناءهم أتوا سلوكا بالغ السوء أو إجراميا.

وقال المتحدث باسم لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان الصيني زانغ تيوي: "هناك العديد من الأسباب التي تجعل المراهقين يسيئون التصرف على رأسها الافتقار إلى التربية الأسرية أو الحصول على قدر غير كاف منها".

كما تحث مسودة القانون التي ستراجعها اللجنة الدائمة للبرلمان هذا الأسبوع الآباء على ترتيب وقت يخلد فيه أبناؤهم للراحة ويلهون ويمارسون الرياضة، لتجنب السلوكات المنحرفة التي قد يأتون بها فيتسببون بمعاقبة الآباء أيضا.

 

المصدر: skynews

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
خطوبة-عقد-زواج

مصر.. السجن المشدد 3 سنوات لمأذون شرعي زور وثيقة زواج

d-51-الذبابة-الميتة-الاختبار-الذي-يجب-أن-يجتازه-موظفو-ملكة-بريطانيا

الذبابة الميتة.. الاختبار الغريب الذي يجب ان يجتازه موظفو ملكة بريطانيا

unnamed

شاهد ... عملية إنقاذ مذهلة بعد سقوط طفل في بئر بالعراق

M&C028

طرق لمساعدة طفلك في التغلب على الغيرة

17461-اعراض-الاكتئاب-عند-الرجالh

أكثر من الحزن والأرق... علامات تكشف اكتئاب الرجل

4790

أسماء أولاد مميزة تبدأ بحرف الشين