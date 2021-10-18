بسبب الأبناء.. تشريع في الصين يعاقب الآباء

الوكيل الإخباري- يدرس البرلمان الصيني تشريعا لمعاقبة الآباء على إتيان أبنائهم "سلوكا بالغ السوء" أو ارتكابهم جريمة.

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وتنص مسودة قانون تعزيز التربية الأسرية على أن أولياء الأمور سيتعرضون للتوبيخ وسيضطرون لاجتياز برامج للتوجيه الأسري إذا وجد المدعون أن أبناءهم أتوا سلوكا بالغ السوء أو إجراميا.



وقال المتحدث باسم لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان الصيني زانغ تيوي: "هناك العديد من الأسباب التي تجعل المراهقين يسيئون التصرف على رأسها الافتقار إلى التربية الأسرية أو الحصول على قدر غير كاف منها".



كما تحث مسودة القانون التي ستراجعها اللجنة الدائمة للبرلمان هذا الأسبوع الآباء على ترتيب وقت يخلد فيه أبناؤهم للراحة ويلهون ويمارسون الرياضة، لتجنب السلوكات المنحرفة التي قد يأتون بها فيتسببون بمعاقبة الآباء أيضا.

المصدر: skynews

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