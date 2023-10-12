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الخميس، 12-10-2023 01:42 م

بعد تأهب بعض الدول لبق الفراش.. 3 علامات لتواجده بالمنزل

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الوكيل الإخباري - هل يجب أن نقلق من انتشار حشرة بقّ الفراش وذلك بعد تأهب بعض الدول فلم يقف القلق عند الحدود الفرنسية بل قد تعداه إلى بعض دول الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط، فقد أعلنت كل من تونس والمغرب والجزائر القيام بتفعيل نظام اليقظة الصحية لمحاربة أي انتشار محتمل لبقّ الفراش.

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العلامات "المبكرة"

1. رائحة غير عادية
أوضح الخبراء في Bed Kingdom: إن إحدى العلامات المبكرة لبق الفراش هي وجود رائحة عفنة غريبة باقية في غرفة نومك ، على الرغم من عدم وجود سبب واضح لوجودها .

2. لدغات
إذا استيقظ البريطانيون مع لدغات حمراء مثيرة للحكة على بشرتهم، فقد يكون ذلك مؤشرا على وجود بق الفراش، حيث يتغذى عادة أثناء الليل وتميل الآفات إلى الوصول إلى الذراعين واليدين والساقين، وسوف تظهر في مجموعات صغيرة، ولكنها قد تظهر على شكل لدغات فردية أيضًا.


3. بقع الدم
وتابع خبراء السرير: “بمجرد انتهاء بق الفراش من تغذية نفسه، يمكن أن يتسرب الدم إذا سحقته أثناء نومك بحركات مفاجئة مثل التدحرج.
لتفادي بق الفراش من المهم غسل الفراش بانتظام وإذا لاحظت أي بقع صغيرة من الدم على ملاءات سريرك أو ملابسك، تحققي أولاً من وجود أي شيء على جسمك قد يكون السبب، مثل القشرة.

 

 

صدى البلد 

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