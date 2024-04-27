204 سيدات يسجلن بقطاع العمل المنظم خلال الربع الأول للعام الحالي

الوكيل الإخباري - بلغ عدد النساء اللاتي سجلن في قطاع العمل المنظم خلال الربع الأول من العام الحالي، 204، منهن 159 سيدة أردنية، و45 سيدة سورية، بحسب تقرير سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الأول من 2024.

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وبلغ عدد الطلبات على المتاجر الإلكترونية لتسويق منتجات السيدات، خلال شهر شباط الماضي من العام الحالي، 100 طلب بقيمة إجمالية بلغت 9288 ألف دولار أميركي.



وبلغ عدد السيدات اللاتي حصلن على تمويل لمشاريعهن بقيمة 5000 يورو في الكرك والأزرق، وعجلون وجرش والزرقاء و الرمثا، وعين الباشا 113 سيدة.



وبلغ عدد الحضانات المسجلة الجديدة، المنزلية والخاصة والمؤسسية وفي الجمعيات خلال الربع الأول من العام الحالي 24 حضانة من أصل 1141 مسجلة في قاعدة البيانات الإلكترونية، فيما وفرت الحضانات الجديدة 44 فرصة عمل.