الأحد 18-02-2024
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الأحد، 18-02-2024 12:57 م

بعد 50 عاماً.. العثور على أقدم جهازي كمبيوتر في العالم - صورة

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الوكيل الإخباري - قد تعتقد أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك والذي ربما امتلكته خلال فترة التسعينيات قديم نوعاً ما، ولكن ذلك غير صحيح .

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فقد تم اكتشاف اثنين من أول وأقدم أجهزة الكمبيوتر المكتبية في العالم مؤخراً حيث يبلغ عمرهما أكثر من 50 عاماً وذلك أثناء عملية تطهير منزل في لندن .

من نوع Q1
وكشفت الصدفة عن وجود اثنين من أجهزة الكمبيوتر الثلاثة الوحيدة الباقية في العالم من نوع Q1 .


وبدأت القصة عندما كان موظفو شركة Just Clear، وهي شركة نفايات، يقومون بتطهير منزل في لندن عندما عثروا على الجهازين تحت كومة من الصناديق.

 

قالت الشركة إنه لم يكن لديها في البداية أي فكرة عن ماهية هذين الجهازين.
كذلك أوضحت أنها بعدما أيقنت قيمتهما قررت عرضهما في معرض بقسم علوم الكمبيوتر بجامعة كينغستون، بدلاً من إعادة تدويرهما.

 


 

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