الأحد 04-02-2024
الوكيل الاخباري
 

المقاومة تخوض اشتباكات في خان يونس وسط غارات إسرائيلية

الغذاء والدواء تتلف 17 طنا من الألبان المغشوشة

بعد 20 عاماً من المحاولات .. أردني ينجح بالثانوية ويتمنى اكمال دراسته

46 قتيلا بسبب الحرائق في تشيلي

بن غفير: يجب تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية

الأعلى للسكان: السرطان السبب الرئيسي الثاني للوفاة في الأردن

هام من الضمان حول تعديل الزيادة السنوية على الأجر الخاضع لهذه الفئة

شهيدان و7 إصابات بقصف إسرائيلي على دير البلح

أونروا: سكان غزة يموتون أمام أعين العالم

الدوريات الخارجية تكشف سبب الازدحام المروري على طريق المطار

الأحد، 04-02-2024 10:16 ص

ما هي أبطأ المدن لقيادة السيارات على مستوى العالم في عام 2023؟

يايلاتيلاتلا


الوكيل الإخباري - حصلت لندن على لقب أبطأ مدينة لقيادة السيارات على مستوى العالم في عام 2023، بمتوسط سرعة 14 كم/ساعة خلال ساعات الذروة، حسبما ذكر تقرير صادر عن شركة TomTom المتخصصة في تكنولوجيا المواقع ومقرها أمستردام.

وقام مؤشر حركة TomTom بتقييم 387 مدينة في 55 دولة، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل متوسط وقت السفر وتكاليف الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، باستخدام بيانات من أكثر من 600 مليون نظام ملاحة داخل السيارة والهواتف الذكية . 

اضافة اعلان


وحصلت بنغالورو، المعروفة باسم عاصمة تكنولوجيا المعلومات في الهند، على المركز الثاني لأكثر المدن ازدحاما على مستوى العالم، بعد دبلن، حيث جاء متوسط وقت السفر لمسافة 10 كيلومترات في بنغالورو عند 28 دقيقة و10 ثوانٍ.


تتصدر لندن القائمة
وتصدرت لندن، بمتوسط وقت سفر يبلغ 37 دقيقة لرحلة طولها 10 كيلومترات، القائمة باعتبارها المدينة الأكثر بطأً بحركة المرور في عام 2023.


وحصلت دبلن وتورنتو على المركزين الثاني والثالث بمتوسط زمن سفر يبلغ 29 دقيقة و30 ثانية. و29 دقيقة على التوالي.


أبلغت TomTom عن انخفاض عام بمتوسط السرعة في 228 مدينة من أصل 387 مدينة تم تحليلها، بينما حافظت 82 مدينة على سرعات دون تغيير.


وأظهرت 77 مدينة متوسط سرعات أعلى وأوقات رحلات أقصر مما كانت عليه في عام 2022، فيما شهد أكثر من 60% من 351 مدينة زيادة بنسبة 15% أو أكثر في أسعار الوقود بين عامي 2021 و2023.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
03-02-24-923531582

3 أشياء عليك الاقتصاد بها للحفاظ على أموالك

20242317250152G0

اكتشاف أشجار عمرها 350 مليون سنة في كندا

Doc-P-1160406-638426012602437389

العثور على صاروخ يستخدم لحمل رأس نووي في منزل بأميركا

20240201_1706820651-245

الصين.. العثور على أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من العصر الحجري

65bbb2da42360450865d20c4

شظايا نادرة من كويكب سقط في برلين

65bc921d4c59b7494f733b5b

صيادون يرصدون سحبا نادرة في فلوريدا - فيديو

أخبار متعلقة
mA5sVZFBDQYHoJ9MmycyJafh3DSSZRSnPpNtlAWC

العثور على طفل حديث الولادة حياً داخل حقيبة تسوق في لندن