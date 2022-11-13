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الأحد، 13-11-2022 10:40 ص

بعد 50 عاما من اختطافها.. عائلة أمريكية تعثر على ابنتهم المفقودة - صورة

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الوكيل الإخباري - جددت عائلة الطفلة التي تم اختطافها منذ أكثر من 51 عامًا الأمل في لم شملها معهم بعد أن تلقى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين معلومات تفيد بإمكانية رؤيتهم ، وهي تبلغ من العمر 52 عامًا ، وسافرت العائلة الأمريكية إلى جزيرة دانيلز. في ولاية كارولينا الجنوبية خلال عطلة نهاية الأسبوع لزيادة البحث عن Highsmith في المنطقة.

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أعلن المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين الشهر الماضي (NCMEC) حول التطورات الجديدة المحتملة في البحث عن الفتاة ، يتلقى نصيحة مجهولة المصدر حول إمكانية رؤية الفتاة في تشارلستون.

كتب شقيق ميليسا ، جيف هايسميث ، على الصفحة GoFundMe حول جهود الأسرة للعثور عليها أنه نصح NCMEC ووصفت أيضًا كيف تم التأكد من أنها على قيد الحياة وتعيش في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا.

سافر هايسميث وأفراد آخرون من عائلته إلى جزيرة دانيال ، حيث قال إنهم “يخططون لتوزيع المنشورات والملابس وطرق الأبواب ومحاولة إخبار أكبر عدد ممكن من الناس أن فتاة اختطفت قبل 51 عامًا”.. “

 


 

 

الديار

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