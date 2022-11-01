سرقة هوليوودية خلال 60 ثانية بأمريكا - فيديو

الوكيل الإخباري - عملية سرقة تشبه تلك التي نشاهدها في أفلام "هوليوود"، شهدتها مدينة سان دييغو الأميركية، وكان ضحيتها واحد من أكبر المتاجر المركزية بالبلاد.





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وقامت مجموعة من اللصوص بتنفيذ عملية على متجر "نوردستروم" الشهير في سان دييغو، بولاة كاليفورنيا الأميركية، وحصلوا على 140 ألف دولار من البضائع وحقائب اليد الفاخرة.





وقالت الشرطة إن الحادث وقع الأربعاء، 26 أكتوبر، في ويستفيلد يو تي سي، وهي منطقة تجارية بالقرب من جامعة كاليفورنيا سان دييغو.

في أقل من 60 ثانية، تمكنت المجموعة المكونة من 7 إلى 9 لصوص، من انتزاع عشرات الحقائب ومغادرة المتجر تماما دون أن يوقفهم أحد.



وقالت الشرطة بعد الواقعة، إن 70 حقيبة تم سرقتها من المحل.



وأفادت السلطات بأن قيمة الحقائب المسروقة تصل إلى 140 ألف دولار.



ومن غير الواضح ما إذا كانت المجموعة مسلحة بأسلحة، لكنهم كانوا مستعدين بسكاكين صغيرة لإزالة العلامات من الحقائب بسرعة.



ويظهر مقطع فيديو للمراقبة من داخل المتجر المجموعة تسير بعيدا بعد سرقة الحقائب.



قال مسؤولون في إدارة شرطة سان دييغو إنهم يعتقدون أن مجموعة اللصوص جزء من مجموعة مختصة بالسرقات في لوس أنجلوس.

@KathleenFOX5 @Rahafox5 pic.twitter.com/GPnQu3vq88 UTC High end Heist as a group of thieves steal a total of 70 designer handbags from the @Nordstrom the San Diego Police department says $140,000 of value was taken in a matter of 2 minutes. Investigators believe they are a theft ring from LA @fox5sandiego October 29, 2022

سكاي نيوز

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