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الأحد، 30-10-2022 11:16 ص

كذبة تكاد تودي بحياة طفلة على يد والدها في أمريكا

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الوكيل الإخباري - نجت طفلة أمريكية عمرها ست سنوات من الموت بأعجوبة بعدما دفنها والدها بحفرة في فناء المنزل الخلفي لأنها كذبت عليه.

وقالت الطفلة التي لم يتم ذكر اسمها للشرطة، بأن و الدها، جون كرافت، 50 عاماً، قام بدفنها بحفرة في الفناء الخلفي للمنزل بعدما اكتشف بأنها تكذب عليه، وتركها في الحفرة حتى تخبره بالحقيقة.

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ولاحظ العاملون الاجتماعيون في ولاية بنسلفانيا، كدمات على وجه الطفلة وجسمها جراء الضرب المبرح الذي تعرضت له. وقال تقرير الشرطة بأنها تعرضت أيضاً للاختناق لدرجة أنها فقدت الوعي.

وأكدت الطفلة في إفادتها للشرطة بأن والدها كرافت، ضربها بحزام وبقضيب معدني قبل أن يجرها إلى الحفرة عنوة ويدفنها داخلها.

 

ويواجه كرافت من وينسبيرغ، تهماً تشمل الاعتداء والخنق وتعريض حياة ابنته للخطر واحتجازها بشكل غير قانوني. ويقبع الآن في السجن بانتظار محاكمته، في حين تم وضع الطفلة وشقيقتها في دار رعاية للأطفال.

 

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