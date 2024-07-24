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الأربعاء، 24-07-2024 01:24 م

بلجيكا .. انجاز أول محطة شحن سفن كهربائية في العالم

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الوكيل الإخباري- أنجزت شركة طاقة رياح بحرية بلجيكية أول محطة شحن كهربائية في البحر، تعمل بقوة الرياح، تدعم النظام سفن نقل الطواقم بقدرة تصل إلى 2 ميجاوات وسفن خدمات التشغيل بقدرات شحن تصل إلى 8 ميجاوات.

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وتهدف المحطة إلى تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من سفن الصيانة والنقل، وتم تشغيل نظام "باركويند" المبتكر في مزرعة "نوبلويند" للرياح، مما يسمح للسفن باستخدام الطاقة الخضراء المولدة محليًا بشكل مباشر، وفقًا لـ "إنترستينغ إنجينيرنتغ".


وتقول شركة MJR إن هذه الطريقة تتيح للسفن الاتصال بخط الشحن والبقاء ثابتة أثناء الشحن على الرغم من التيارات البحرية.


تم تركيب نظام الشحن في مشروع طاقة الرياح البحرية لشركة Parkwind وNobelwind بالتعاون مع شركة MJR.


يحتوي المرفق على 50 توربيناً مثبتة على مساحة تبلغ 19.8 كيلومتر مربع ويوفر الكهرباء لحوالي 190,000 منزل، باستخدام رافعة فرعية. تم نقل النظام بواسطة سفينة نقل طاقم (CTV) من رصيف الميناء إلى المحطة الفرعية البحرية، ثم تم تجميعه وتوصيله وتشغيله في المحطة الفرعية في أقل من يومين.


يوفر النظام عملية توصيل وفصل بسيطة وسريعة وآمنة بدون استخدام اليدين، مما يلغي الحاجة إلى التعامل اليدوي. كما يوفر الهيكل العائم الحر تحكمًا فعالًا في التوتر وإدارة السلسلة ورسو نقطة واحدة.

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