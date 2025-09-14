الأحد 2025-09-14 10:45 ص
 

شاهد تمساح يثير الذعر على شاطئ بالإسكندرية

من موقع الحادث
 
الأحد، 14-09-2025 10:37 ص

الوكيل الإخباري-   أثار ظهور تمساح طوله متر يسبح في مياه البحر المتوسط بشاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية، حالة من الذعر بين روّاد الشاطئ، خاصة بعد ملاحظة أنه مربوط الفم بشريط لاصق محكم.

وسارع عدد من العاملين إلى انتشاله من المياه، وتم إبلاغ السلطات فورًا. وأعلنت وزارة البيئة المصرية أنه تم السيطرة على التمساح بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، ونقله إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية.


وأكدت وزيرة البيئة، منال عوض، أن التمساح النيلي لا يمكنه العيش طبيعيًا في مياه البحر، مرجحة أنه كان مُربى بشكل غير قانوني قبل التخلص منه في البحر أو عبر مصرف زراعي متصل به.


ونفّذ فريق من جهاز شؤون البيئة تمشيطًا لمنطقة المصب للتأكد من عدم وجود تماسيح أخرى، بينما شددت الوزارة على اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.


 

 

 

سكاي نيوز 

 

 

 
 
