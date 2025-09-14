شاهد تمساح يثير الذعر على شاطئ بالإسكندرية

وسارع عدد من العاملين إلى انتشاله من المياه، وتم إبلاغ السلطات فورًا. وأعلنت وزارة البيئة المصرية أنه تم السيطرة على التمساح بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، ونقله إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية.
وأكدت وزيرة البيئة، منال عوض، أن التمساح النيلي لا يمكنه العيش طبيعيًا في مياه البحر، مرجحة أنه كان مُربى بشكل غير قانوني قبل التخلص منه في البحر أو عبر مصرف زراعي متصل به.
ونفّذ فريق من جهاز شؤون البيئة تمشيطًا لمنطقة المصب للتأكد من عدم وجود تماسيح أخرى، بينما شددت الوزارة على اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.
