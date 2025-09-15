الحبس 6 أشهر لمصرية قتلت كلاباً بالسم في منتجع سكني

الوكيل الإخباري- أصدرت محكمة مصرية حكمًا بحبس سيدة 6 أشهر وتغريمها 10,000 جنيه، بعد إدانتها بتسميم كلاب داخل منتجع سكني بجنوب الجيزة، مما أدى إلى نفوق عدد من الكلاب وإصابة بعض السكان بالتسمم.

تفاصيل القضية:

الواقعة حدثت في مايو الماضي.

السيدة بررت فعلتها بـ"إزعاج الكلاب" لكنها أنكرت نيتها إيذاء الجيران.

البلاغات قُدّمت من عدد من السكان المتضررين.

المحكمة أدانتها بتهمة قتل الحيوانات.



ردود الفعل:

نشطاء حقوق الحيوان يطالبون بتشديد العقوبات على منتهكي حقوق الحيوانات.

في المقابل، يطالب سكان الأحياء بطرق آمنة للحد من انتشار الكلاب الضالة التي تُشكل خطرًا على الأطفال والسيدات.