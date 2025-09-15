الإثنين 2025-09-15 06:05 م
 

الحبس 6 أشهر لمصرية قتلت كلاباً بالسم في منتجع سكني

الإثنين، 15-09-2025 03:22 م

الوكيل الإخباري-   أصدرت محكمة مصرية حكمًا بحبس سيدة 6 أشهر وتغريمها 10,000 جنيه، بعد إدانتها بتسميم كلاب داخل منتجع سكني بجنوب الجيزة، مما أدى إلى نفوق عدد من الكلاب وإصابة بعض السكان بالتسمم.

تفاصيل القضية:
الواقعة حدثت في مايو الماضي.
السيدة بررت فعلتها بـ"إزعاج الكلاب" لكنها أنكرت نيتها إيذاء الجيران.
البلاغات قُدّمت من عدد من السكان المتضررين.
المحكمة أدانتها بتهمة قتل الحيوانات.


ردود الفعل:
نشطاء حقوق الحيوان يطالبون بتشديد العقوبات على منتهكي حقوق الحيوانات.
في المقابل، يطالب سكان الأحياء بطرق آمنة للحد من انتشار الكلاب الضالة التي تُشكل خطرًا على الأطفال والسيدات.

 

العربية  

 
 
